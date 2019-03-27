الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بمقر المؤسسة في الرياض أمس، بنائب الرئيس للاستراتيجية والتميز بكليات التقنية العليا بدولة الإمارات الدكتور عادل العامري والوفد المرافق معه.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني تحت مظلة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.وتطرق الاجتماع لعدة محاور، من بينها تصميم المناهج والمعايير المهنية، وتبادل الخبرات في موائمة احتياجات قطاع الأعمال في المجال التقني والمهني، والبحوث والدراسات، إضافة إلى استعراض جميع المبادرات والتجارب الناجحة، وإجراء مسابقة للمهارات بين البلدين لاكتشاف المهارات عند الشباب وصقلها.يذكر أن الوفد الإماراتي أجرى زيارة الاثنين الماضي إلى الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض استمعوا خلالها إلى عرض تقديمي عن الكلية وأعداد المتدربين والبرامج التدريبية المقدمة ونموذج العمل في التدريب المبتدئ بالتوظيف، قدمه الرئيس التنفيذي للكلية بريدان مايكلسون، وبعد العرض قام الوفد بزيارة أقسام الكلية، والاطلاع على التجهيزات والتجارب العملية في صيانة الطائرات، كما قام الوفد بزيارة مماثلة للكلية التقنية بالرياض، حيث اصطحبهم عميد الكلية عبدالرحمن الحامد لرؤية عدد من الأقسام أبرزها الميكانيكا والكهرباء والتبريد والتكييف، ومشاركة الوفد التجارب العملية في العملية التدريبية، والبرامج التدريبة المقدمة في عدد من التخصصات التقنية والمهنية.// انتهى //09:25ت م0015