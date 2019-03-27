بريدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس، عقد مشروع تطوير الأداء التنظيمي وحوكمة الغرفة، في مقر الغرفة الرئيس ببريدة.وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحميد أن هذا المشروع يأتي في إطار إعادة الهيكلة وتطوير أنظمة الغرفة وحكومتها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، مبيناً أن التطوير يشمل الوصف الوظيفي والدليل الإجرائي وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتحولات الإلكترونية وزيادة فاعلية الأداء من خلال التدريب وتطوير الإمكانات البشرية، مشيراً إلى حرص مجلس الإدارة على المضيء قدماً في مضمار التجديد والبحث عن الأفضل بما يمكن الغرفة من أداء رسالتها على مختلف الأصعدة والاتجاهات.// انتهى //09:26ت م0016