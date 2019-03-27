بريدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، ورشة عمل تعريفية بنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي ببريدة.وأكد مدير إدارة اللجان القطاعية سليمان القفاري بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار حرص الغرفة على توعية وتثقيف أصحاب المنشآت التجارية بنظام ضريبة القيمة المضافة والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المحاسبية والضريبية والمالية.وأوضح ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة عبدالله العنزي أن غرامة عدم تقديم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لإقراراتها الضريبية تتراوح بين 5% و 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة، التي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.وأشار العنزي إلى أهمية تقديم المنشآت مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن التهرب من الضريبة سيعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات، مبيناً أن تلك المنشآت ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مبيناً أن المنشآت التي يقل دخلها السنوي عن 375 ألف ريال معفاة من التسجيل، ولكن يحق لها التسجيل بشكل اختياري للاستفادة من خصم المدخلات التي تتحملها عند شراء السلع أو الخدمات.// انتهى //09:32ت م0017