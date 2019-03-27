حائل 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسدشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل يحيى العماري أمس، مبادرة "مركز اقرأ"، بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي مجول العنزي ورئيس قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي سالم الموكاء ورئيس قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي حماد الصياف، وذلك في مدرسة المحمدية الابتدائية.وتستهدف المبادرة التي تستمر أربعة أسابيع بواقع أربعة أيام في الأسبوع 600 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية في الصفوف العليا ذوي المستوى الأقل في القراءة والكتابة والإملاء داخل مدينة حائل، حيث يتم تنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء لديهم، إلى جانب تدريبهم على الفهم القرائي.// انتهى //09:35ت م0018