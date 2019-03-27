عمّان 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني، حول القدس ومستقبل فلسطين باعتبارهما خط أحمر بالنسبة للأردن، وأن موقف الأردن ثابت بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين.وسلطت الضوء على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.وواصلت صحف الأربعاء متابعتها لردود الفعل العربية والدولية الرافضة للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.وتابعت بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين في العاصمة التونسية، بانعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين.// انتهى //11:01ت م0041