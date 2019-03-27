جيزان 20 رجب 1440 هـ الموافق27 مارس 2019 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في لجنة الوعي الفكري أمس، الفائزين والفائزات في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ، وذلك بالصالات الذهبية في مدينة جيزان.وهنأ مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، في كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، الفائزين والفائزات بالمسابقة، مبرزاً أن الهدف الأسمى والأكبر لهذه المناسبة هو منح فرصة للمتسابقين لقراءة ودراسة القرآن الكريم والسنة النبوية.وبين أن هذه المسابقة التي تنظمها الوزارة سنوياً تعد إحدى النماذج على اهتمام الدولة حفظها الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية ودعمها للقراء وحفظة كتاب الله، مقدماً الشكر لجميع اللجان والمشاركين وبالتنظيم وللجنة الوعي الفكري "بنين وبنات" على جهودهم طيلة فترة المسابقة.وفي ختام الحفل، كرم الدكتور الأحوس الطلاب الفائزين والمعلمين والإدارات الداعمة ، كما كرمت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية رحاب مسلم، الفائزات واللجان الداعمة للمسابقة.مما يذكر أن المسابقة نفذت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في المدارس، ثم على مستوى مكتب التعليم، ثم على مستوى الإدارة العامة ليتأهل المرشحون للمنافسة على مستوى المناطق عن بعد، وفي المستوى الأخير على مستوى الوزارة، إذ تهدف المسابقة لرفع مستوى الوعي الشرعي والعناية بكتاب الله والسنة النبوية وتمثل خير ما تنافس يه المتنافسون.// انتهى //11:01ت م0042