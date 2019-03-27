بيت لحم 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم ، تحليقه في أجواء قطاع غزة بكثافة ،ويشن بين الفينة والأخرى غارات مستهدفة على عدد من المواقع ملحقة بها دماراً وأضراراً كبيراً وخاصة في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة.وفي نفس السياق قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع بأربعة صواريخ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة .// انتهى //11:05ت م0043