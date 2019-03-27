الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنظمت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة ضمن فعاليات برنامجه الثقافي لهذا العام اليوم، محاضرة علمية بعنوان "جدة والبحر الأحمر في بعض المصادر العربية والأوربية"، بحضور 80 شخصية أكاديمية والباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية.وناقشت المحاضرة التي قدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز "قسم التاريخ" سابقاً الدكتور محمد صالح حامد سيد أحمد المصادر البرتغالية في القرن الـ 15 و 16 الميلادي عن تاريخ جدة والبحر الأحمر ومنها "المرشد إلى البحر الأحمر" لمؤلفه دوم جواو دي كاسترو "حاكم الهند" عام 1541م، إضافة إلى المصادر المملوكية واليمنية والأوروبية وما طرحته المصادر البرتغالية.وركزت المحاضرة على العلاقات التجارية مع كوجارات والتعرض لكتابات الأوروبيين والهنود في نشر ما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي للبحر الأحمر ودولة الهند منذ 1530م ودور المستشرقين الأوروبيين في الوثائق والمصادر الموجودة في الارشيفات الأوروبية وتحليلها وربطها بما يتعلق بها من وثائق عربية فارسية أرمنية أو برتغالية أو فرنسية ونشرها في عمل أكاديمي يتاح للباحثين الاطلاع عليه.يذكر أن المركز يعتني بالإرث الفكري والحضاري لمنطقة البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية من خلال التوثيق والدراسة والترجمة والنشر ودعم هذه الدراسات والبحوث الخاصة والتواصل عن طريق دارة الملك عبدالعزيز مع مراكز الأبحاث والدراسات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية في هذا النطاق.// انتهى //11:09ت م0044