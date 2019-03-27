العارضة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسدشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر أمس ، المشروع البيئي الذي ينفذه مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان ، وذلك بموقع الجوة بالمحافظة ، ضمن إسهامات المركز في إعادة تأهيل النظام البيئـي الطبيعـي وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصـيلة فـي المنطقـة وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة الأشجار الأصـيلة بالمنطقة .وأوضح مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي أن المشروع انطلق مواكبًا لأسبوع البيئة "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " ، حيث تم خلال المشروع نثر ٢٠٠٠ بذرة لنبات الاراك و٢٠٠٠ بذرة لنبات السلم وكذلك نثر١٠٠٠ بذرة لنبات السمر وزراعة ٢٠٠ شتلة متنوعه لأشجار البشام واللبخ والضبر والحناء البلدي ، مشيراً إلى أهداف المشروع في المحافظة على التنوع البيئي لأشجار المنطقة والمحافظة على بعض الأشجار النادرة ، والعمل على زيادة الغطاء النباتي ودعم الغابات بتنوع الأشجار وزيادة تنوع الكائنات الحية .وأثنى على تعاون كل من محافظة العارضة ومكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة والمفوضية الكشفية بمكتبي التعليم في أبوعريش والعارضة لإنجاح المشروع .// انتهى //11:11ت م0045