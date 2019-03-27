عام / محافظ العارضة يدشن المشروع البيئي لمركز الأبحاث الزراعية
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
العارضة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر أمس ، المشروع البيئي الذي ينفذه مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان ، وذلك بموقع الجوة بالمحافظة ، ضمن إسهامات المركز في إعادة تأهيل النظام البيئـي الطبيعـي وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصـيلة فـي المنطقـة وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة الأشجار الأصـيلة بالمنطقة .
وأوضح مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن علي السلامي أن المشروع انطلق مواكبًا لأسبوع البيئة "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " ، حيث تم خلال المشروع نثر ٢٠٠٠ بذرة لنبات الاراك و٢٠٠٠ بذرة لنبات السلم وكذلك نثر١٠٠٠ بذرة لنبات السمر وزراعة ٢٠٠ شتلة متنوعه لأشجار البشام واللبخ والضبر والحناء البلدي ، مشيراً إلى أهداف المشروع في المحافظة على التنوع البيئي لأشجار المنطقة والمحافظة على بعض الأشجار النادرة ، والعمل على زيادة الغطاء النباتي ودعم الغابات بتنوع الأشجار وزيادة تنوع الكائنات الحية .
وأثنى على تعاون كل من محافظة العارضة ومكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة والمفوضية الكشفية بمكتبي التعليم في أبوعريش والعارضة لإنجاح المشروع .
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