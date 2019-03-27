دبي 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة الـ 18 من " منتدى الإعلام العربي " في إمارة دبي بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام .ويسلط المنتدى - الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل" - الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة ويناقش مدى تأثيره في أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية وكيفية تعزيز إسهامه الإيجابي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي من خلال التحلي بالمصداقية وتمسك الإعلاميين بالأخلاقيات والمبادئ المهنية التي تعتمد في جوهرها على الحياد والموضوعية لا سيما فيما يتعلق بمناقشة الموضوعات الأكثر ملامسة للمجتمعات العربية ومدى التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها نحو غد أفضل.ويستعرض المنتدى أفضل التجارب العالمية الناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي والتعريف بأهم التقنيات الحديثة التي ستساهم في تطوير صورة الإعلام العربي خلال المرحلة المقبلة وأهم التحولات الإعلامية في العالم والاتجاهات التكنولوجية التي قد تسهم في تغيير منظومة وصناعة الإعلام وتأثير ذلك على نمط وسلوك المتلقي ومدى تفاعله مع وسائل الإعلام في المستقبل.وتتضمن محاور المنتدى تحليلاً دقيقًا لحال وواقع الإعلام العربي راهنا إضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس التحولات الإعلامية المتوقعة خلال المستقبل القريب بجانب عدد من المواضيع التي تلامس عمل الإعلاميين العاملين في المنطقة العربية وتهم مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في الوطن العربي.// انتهى //11:12ت م0046