الدرب 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأطلق محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس غانم الجذعان، بمنتزه السدر البري بمنشبة اليوم، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة بالمحافظة بالشراكة مع البلدية وعدد من الإدارات الحكومية ومكتب التعليم ولجنة التنمية الأهلية وطلاب وكشافة مدارس الدرب.وقام المحافظ ومدير الزراعة بإطلاق حملة التشجير من خلال غرس أول شتلة في الأسبوع الذي ستنظم خلاله العديد من فعاليات التشجير في المنتزهات والميادين العامة، كما تتضمن الفعاليات زراعة 2000 شتلة سدر بالمرحلة الأولى.وأوضح المهندس غانم الجذعان، أن أسبوع البيئة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه بيئتهم، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، مثمناً الجهود المبذولة من الجميع شركاء فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان في هذه الفعالية.// انتهى //11:20ت م0048