رام الله 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مواصلة الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه عدداً من المواقع في قطاع غزة، إضافة إلى حشود إسرائيلية على حدود قطاع غزة .وسلطت الصحف الضوء على رفض مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد موقفها الثابت من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.وتحدثت صحف فلسطين عن إرسال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (فرنسا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة محذرا فيها، من التصعيد الخطير في قطاع غزة المحاصر، ومطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتخفيف التصعيد وضمان أمن وسلامة المدنيين في القطاع، وضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجبه لمنع اندلاع موجة عنف جديدة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وجوب تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وضرورة تعاون جميع الفصائل والحركات إلى التعاون مع الأشقاء في مصر لتثبيتها.وأوردت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان المُحتل، واعتبرته تمادياً في انقلاب الإدارة الأمريكية على مواقف وسياسة الإدارات السابقة، وعدواناً صريحاً على الحقوق العربية، وانتهاكا صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها.وواكبت صحف فلسطين نبأ إدانة منظمة التعاون الإسلامي، اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.وتابعت صحف الجمعة اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:20ت م0049