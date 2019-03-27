الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عن دمج بنكي الدم لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام كنواة لإيجاد تكامل في تقديم الخدمات بجودة عالية، فيما يخص التبرع والمتبرعين بالدم في جميع المستشفيات التابعة للتجمع.وهدف الدمج إلى تعزيز وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين على أفضل المستويات العالمية، واتباع أفضل الطرق التي تؤدي إلى سلامة المريض، حيث تعد بنوك الدم ركنًا حيويًا هامًا في علاج المرضى في المستشفيات، ومساندة للمرضى الذين يحتاجون زراعة أعضاء أو تلقي علاج كيمياوي والحوامل والأطفال حديثي الولادة والعمليات الجراحية.وأوضحت مديرة المختبرات بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتورة عفراء الدايل، أن هذه الخطوة تعد أول خطوة في الاندماج الفعلي لبنوك الدم في المستشفيات التابعة للتجمع، بهدف توحيد الجهود التي تصب في صالح المستفيد أو المريض، وتكامل العمل عبر بنك دم مركزي، لتقديم الخدمة لعدة قطاعات واستثمار واستخدام كافة الإمكانيات والموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذا العمل سيقلل من عملية الهدر من ناحية، واستقبال المتبرعين في مكان موحد، وإخضاع الدم للفحوص المطلوبة من خلال التأكد من سلامته من الأمراض الفيروسية، بعدها يوزع حسب الحاجة بعد متابعة المخزون واحتياج المستشفيات بشكل اليومي.وأشارت الدكتورة الدايل، إلى أن البرامج مستمرة، حيث ينظم بنك الدم حملات خارجية للتبرع بالدمام بشكل يومي، تتم في جميع القطاعات الحكومية والعسكرية والشركات والمراكز التجارية، من شمال المنطقة إلى جنوبها، إضافة إلى وجود عربة التبرع في كورنيش محافظة الخبر.// انتهى//11:23ت م0050