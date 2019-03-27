هانوي 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود بن فهد السويلم في العاصمة هانوي اليوم رئيس الغرفة التجارية والصناعية الفيتنامي فو تين لوك .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والتباحث حول الزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال السعودي أعضاء الغرفة التجارية بالرياض لجمهورية فيتنام .// انتهى //11:32ت م0053