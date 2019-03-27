اقتصادي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام يلتقي رئيس الغرفة التجارية والصناعية الفيتنامي
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
هانوي 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود بن فهد السويلم في العاصمة هانوي اليوم رئيس الغرفة التجارية والصناعية الفيتنامي فو تين لوك .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والتباحث حول الزيارة المرتقبة لوفد رجال الأعمال السعودي أعضاء الغرفة التجارية بالرياض لجمهورية فيتنام .
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11:32ت م
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