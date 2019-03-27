جيزان 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي أمس، عدداً من القطاعات العسكرية والخدمية العاملة في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.وشملت نشاطات الزيارة لقاءات مع عدد من قيادات تلك القطاعات تم خلالها بحث الخدمات والجهود التي يقدمها الفرع للجنود المرابطين منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل من إقامة المحاضرات، وتوزيع "حقيبة مرابط "، وكذلك سد احتياجاتها من المصليات والمصاحف والسجاد.كما شملت زيارةً للمصابين من القوات المسلحة وقوات دعم الشرعية في اليمن المنومين في مستشفى الطوال العام.// انتهى //11:33ت م0055