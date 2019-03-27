جدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال مشروع شبكات الصرف الصحي وتوصيلاته بحي الهدى الجنوبي "الطحلاوي" بمحافظة جدة، وبدء التشغيل الفعلي له، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 72 مليون ريال.وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدماتية ضمن حزمة من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المائية والبيئية بمحافظة جدة، مبينًا أنها تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.وقال المهندس الغامدي: إنه جرى فعليًا إيصال الخدمة إلى العملاء الكرام في الحي وتشغيلها من خلال هذا المشروع، الذي اكتمل تنفذه وتشغيله قبل خمسة أشهر من موعده الزمني المجدول، مبينًا أنه يتضمن خطوط فرعية وتوصيلات منزلية وشبكات صرف صحي، كما سيسهم في رفع الضرر عن المواطنين نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل الحي.وبيّن المهندس محمد الغامدي أن المشروع كذلك تضمن تنفيذ أطوال الشبكات الرئيسة والفرعية بما يقارب 27 كيلو متر طولي، ويخدم 1500 عقار، ويستفيد من خدماته أكثر من 25 ألف نسمة.// انتهى //12:58ت م0092