الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي دييرا ستدل وول أمس، وذلك على هامش مؤتمر " دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية".وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون العلمي في مجالات أتمتة المصادر التاريخية في جوانب التصنيف والفهرسة وإعادة التهيئة، والتوثيق الرقمي، وإدارة الأصول والخزينة الوثائقية حسب أحدث الوسائل التقنية، وتبادل التجارب في هذا المجال بين الدارة والأرشيف الأمريكي.من جهة أخرى زارت نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي أمس، دارة الملك عبدالعزيز، واطلعت على دورة العمل اليومي لخدمة المصادر التاريخية بأنواعها المختلفة داخل الإدارات والمراكز والأقسام في الدارة، مبدية إعجابها بما وصلت إليه من التكامل وشمولية الخدمة للوثائق والمخطوطات.// انتهى //13:00ت م0093