الكويت 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر35 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5574 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر131 مليون سهم تمت من خلال 5517 صفقة نقدية بقيمة 2ر27 مليون دينار كويتي (نحو 7ر89 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4856 نقطة وبنسبة 1ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر71 مليون سهم تمت عبر 2854 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 08ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5951 نقطة وبنسبة ارتفاع 78ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر59 مليون سهم تمت عبر 2217 صفقة بقيمة 7ر22 مليون دينار (نحو 9ر47 مليون دولار).// انتهى //13:04ت م0094