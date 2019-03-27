دومة الجندل 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسانطلق اليوم البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية", بمشاركة 65 قائداً ووكيلاً لمدارس محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف .ويهدف البرنامج إلى صناعة القادة والقائدات التربويين والتربويات والانتقال بهم من الأدوار التقليدية إلى الأدوار القيادية، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة، التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لهذه المدارس .ونوه مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بدومة الجندل سامي بن عبدالكريم السعيدان بانطلاق البرنامج في مختلف مراكز التدريب بالمنطقة بإشراف مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومدير مكتب التعليم بالمحافظة خالد بن عبدالكريم الوشيح, مؤكداً على التطور المنشود بتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة كهدف طموح، ويأتي ضمن خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث يحتاج إلى إكساب القيادات التربوية الخبرات والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي واستثمار الخبرات والتجارب العالمية في مجال القيادة التربوية بما يحقق أهداف هذا التحول .وأشار المدرب جميل بن محمد المفرج و المدرب سعد بن حميس الشراري بأن تدريب القادة التربويين يمثل ركيزة أساسية لدى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وفق منهجية تتوافق مع مضامين الرؤية الطموحة في التحول لمجتمع المعرفة، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه البرامج المتخصصة بما يحقق أهداف الإدارة في الارتقاء بالعمل القيادي داخل المدارس .//انتهى//13:09ت م0096