عام / أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الحريق وأعضاء لجنة مهرجان الحمضيات السنوي
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء وأعضاء لجنة مهرجان الحمضيات السنوي .
وقدم الجرباء لسموه التقرير السنوي لمهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق .
واطلع الأمير فيصل بن بندر على الاحصائيات والأثر الاجتماعي والبيئي والترفيهي للمهرجان .
وبحث سموه تطلعات اللجنة في تطوير الفعالية وتفاعل المنتجين والزوّار وإيجاد المواقع التي تخدم المزارعين في العرض والتسويق.
// انتهى //
13:10ت م
0097