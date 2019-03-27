الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء وأعضاء لجنة مهرجان الحمضيات السنوي .وقدم الجرباء لسموه التقرير السنوي لمهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق .واطلع الأمير فيصل بن بندر على الاحصائيات والأثر الاجتماعي والبيئي والترفيهي للمهرجان .وبحث سموه تطلعات اللجنة في تطوير الفعالية وتفاعل المنتجين والزوّار وإيجاد المواقع التي تخدم المزارعين في العرض والتسويق.// انتهى //13:10ت م0097