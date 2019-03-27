المدينة المنورة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسزار معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي اليوم، شركة وادي طيبة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، يرافقه وكيل الوزارة لصناعة التكنلوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان.وافتتح معاليه مركز التقنيات الناشئة الذي يحتوي على معامل وخبراء في التقنيات الناشئة (البلوكتشين، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز والافتراضي) بالشراكة ما بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة وادي طيبة، في إطار اهتمام الوزارة ببناء منظومة داعمة للتقنيات الناشئة (ecosystem) وتهيئة البنى التحتية، والمعامل الرقمية، لتفعيل رؤية الوزارة في مجال دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال الرقمية.وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على معامل اختبار ومراكز ابتكار رقمي وتهتم في المقام الأول بالتقنيات الناشئة في جزئياتها المختلفة التي تتقاطع مع اختصاص وادي طيبة واهتماماتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين وإنترنت الأشياء وبرمجيات الألعاب الإلكترونية التي تشهد نمواً متزايداً في السوق العالمية.من جانبه بين معالي مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة الدكتور عبد العزيز السراني, أن مركز البيانات الجديد في وادي طيبة (طيبة كلاود) يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو مشروع بدأ العمل به منذ 3 سنوات وهو يمثل نقلة نوعية في التقنية حيث يشتمل على خوادم ضخمة ويقدم خدمات كبيرة تتسم بالأمان العالي والاحتياطات الكبيرة في تخزين المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية وتوفير الحلول المتعلقة بها في هذا المجال.من جهة أخرى أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان أن العمل على نماذج أعمال فنية وإثراء المحتوى المحلي في منطقة المدينة المنورة سوف تكون أبرز النتائج الأولية لهذه الشراكة الاستراتيجية.// انتهى //13:12ت م0099