الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسغادر دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة الأردن الهاشمية الدكتور عمر الرزاز، الرياض اليوم .وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //13:12ت م0100