بيروت 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في نداء توجهت به إلى المجتمع الدولي إلى أنها في حال لم تتوفر المبالغ المطلوبة لسد العجز المالي الذي تعانيه، سوف تتوقف في نهاية يونيو 2019 دفع المال مقابل الغذاء للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.وأشارت الأونروا في وثيقتها إلى أنه من أصل 46.2 مليون دولار تحتاجها لتغطية احتياجات المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان لسنة 2019، لايزال 41.3% من المبلغ غير متوفر.وأوضحت الوكالة الأممية أن ما لديها من أموال تكفي لتغطية احتياجات اللاجئين الصحية والتعليمية حتى شهر سبتمبر 2019، وأموال نقدية متعددة الاستخدام حتى شهر أكتوبر 2019.وكانت الأونروا أعلنت أن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بلغ 28,598 لاجئ حتى نهاية فبراير 2019.// انتهى //13:19ت م0101