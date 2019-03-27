المدنية المنورة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في محافظة بدر, أهالي المحافظة من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك بحضور محافظ بدر خالد الضويان .وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة المنورة بالجميع.وتناول سموّه في حديثه للحضور العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية, مستمعاً إلى مقترحاتهم وتطلعاتهم, منوهاً في لقائه إلى ما تنعم به المملكة من لحمة وطنية صادقة ميزتها وجعلتها محل فخر واعتزاز، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وفي سياق متصل رأس سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز بمقر محافظة بدر اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمحافظة بدر, كما استمع سموه إلى شرح عن احتياجات ومطالب المحافظة من التعليم والكهرباء والاتصالات, إلى جانب احتياجاتها من الخدمات الصحية ومنها رفع الطاقة التشغيلية لمستشفى بدر ودعمه بالتخصصات الطبية اللازمة.// انتهى //13:23ت م0102