الأحساء 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي، أن فعاليات "موسم الشرقية" في الأحساء رفعت نسبة الإشغال في قطاع "الإيواء السياحي" بنسبة 20%، مشيراً إلى أن فرق التفتيش بفرع الهيئة تقوم بجولات يومية مكثفة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة طيلة أيام الموسم.وبين الفريدي أن المفتشين ضبطوا خلال "موسم الشرقية" 3 وكالات سفر وسياحة مخالفة لأنظمة التراخيص؛ واحدة تزاول أعمال (منظم رحلات سياحية)، ووكالتان تزاولان النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة.ودعا المهندس الفريدي العاملين في قطاع الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وتنظيم الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين الاطلاع على لوائح وأنظمة التراخيص ومخالفاتها على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت www.scth.gov.sa .‏ // انتهى //13:23ت م0103