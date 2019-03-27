أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسعقد مجلس جامعة بيشة اليوم, اجتماعه السابع للعام الجامعي الجاري 1440 هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي , وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية, بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة .وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها إقرار أعداد الطلاب المقترح قبولهم للعام الجامعي للعام الجامعي 1440/ 1441 هـ , لبرامج الدراسات العليا ، وإقرار عدد من خطط برامج الماجستير لبعض التخصصات، ومناقشة بعض الموضوعات التي تهم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، التي يستدعي النظر فيها وأصدر حيالها القرارات اللازمة .// انتهى //13:24ت م0104