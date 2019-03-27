عام / مجلس جامعة بيشة يعقد اجتماعه السابع للعام الجامعي الجاري
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
عقد مجلس جامعة بيشة اليوم, اجتماعه السابع للعام الجامعي الجاري 1440 هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي , وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية, بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة .
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها إقرار أعداد الطلاب المقترح قبولهم للعام الجامعي للعام الجامعي 1440/ 1441 هـ , لبرامج الدراسات العليا ، وإقرار عدد من خطط برامج الماجستير لبعض التخصصات، ومناقشة بعض الموضوعات التي تهم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، التي يستدعي النظر فيها وأصدر حيالها القرارات اللازمة .
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