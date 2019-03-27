لندن 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسرفضت الحكومة البريطانية أمس عريضة شعبية موقعه من أكثر من 5.7 مليون بريطاني تطالب بإلغاء تفعيل المادة (50) الخاصة بإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقالت وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي في بيان: إنّها تحترم رأي هذا العدد الكبير من البريطانيين الذين أبدوا رغبتهم ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلّا أن غالبية الشعب البريطاني صوت في استفتاء عام 2016 بضرورة الخروج من التكتل الأوروبي.وأكّد البيان على أهمية تنفيذ واحترام نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعمل مع البرلمان لإتمام صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي بما يضمن مصالح البلاد.ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم اليوم على إجراء تصويت بشأن سلسلة من الخيارات المختلفة للخروج من الاتحاد الأوروبي بشرط موافقة الحكومة.// انتهى //13:25ت م0105