العلا 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا الملتقى الطلابي الأول لمنتصف العام ضمن برنامجها للابتعاث، الذي يُمكن أبناء وبنات العلا من الحصول على شهادات ودرجات علمية من جامعات ومؤسسات تعليمية معتمدة دوليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي للمنطقة.وستنطلق أعمال الملتقى الطلابي لنصف العام من العاصمة الفرنسية، باريس يومي 27 و28 مارس، بينما يقام في لندن يومي 29 و30 من نفس الشهر، ثم ينتقل إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية يومي 5 و6 أبريل.ويهدف الملتقى الطلابي إلى التواصل المباشر مع طلاب وطالبات برنامج الابتعاث، والتعرف على التحديات التي تواجههم في عامهم الدراسي الأول في الخارج.وسيحضر هذا الملتقى طلاب وطالبات المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث وفرق الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث وشركاء البرنامج الرئيسيين؛ بما في ذلك مؤسستا كابلان وكامبوسفرانس، وهي المؤسسات المسؤولة عن الإشراف على الطلاب المبتعثين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.وقد أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج الابتعاث، الذي يلعب دورًا رائدًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز التنمية المستدامة طويلة المدى في العلا .وانطلاقًا من استراتيجية الهيئة التي تضع أهالي العلا على رأس أولوياتها وتصيغ المبادرات والمشروعات التي تلبي متطلباتهم، قامت بتصميم برنامج الابتعاث لبناء قدرات ومهارات الطلاب والطالبات في العلا، التي تخدم رؤية المملكة وأهدافها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترسيخ صناعة قوية في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.وقد غادر 165 طالب وطالبة المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2018 إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، ويشاركون حاليًا في مجموعة من البرامج الدراسية المختلفة التي ستتيح لهم الحصول على شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، فضلًا عن الشهادات الفنية، التي تم تحديد تخصصاتها تماشيًا مع التوجه الإستراتيجي والاحتياجات المستقبلية لمحافظة العلا, وتشمل تخصصات الدراسة التقنيات الزراعية، والتاريخ وعلوم الآثار، والسياحة والضيافة.وسيوفر الملتقى الطلابي الفرصة للالتقاء وتبادل الأفكار والآراء والتجارب بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وطلاب وطالبات المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث وشركاء البرنامج الرئيسيين، وستتضمن جلسات تفاعلية تتناول أنشطة مختلفة.من جهته أوضح رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالله الخليوي أن المهارات والمعارف والقدرات التي يكتسبها طلاب وطالبات برنامج الابتعاث ستلعب دورًا محوريًا في مسيرة تنمية العلا وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وقال :" أنا اليوم أشعر بالفخر بأبناء وبنات العلا المبتعثين الذين يعملون بجهد ليس فقط للحصول على تعليم عالمي المستوى ودرجات علمية تؤهلهم لقيادة مستقبل العلا، وإنما أيضًا للمشاركة الفاعلة في التبادل الثقافي والانطلاق بخبراتهم وتجاربهم المعرفية نحو آفاقٍ جديدة."وعد الخليوي الملتقى الطلابي فرصة كبيرة للطلاب والطالبات المبتعثين للالتقاء وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعرف أكثر إلى تاريخ وثقافة البلد الذي يدرسون فيه, مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات كثيرة قادمة.// انتهى //13:34ت م0106