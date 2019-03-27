ثقافي / أمير المنطقة الشرقية يستقبل الفنان التشكيلي أحمد المغلوث
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الفنان التشكيلي أحمد المغلوث.
واطلع سموه على أبرز أعمال الفنان المغلوث ، منوها سموه بأن الفن التشكيلي هو جزء من ثقافات الشعوب ، يوثق منجزاتها ورموزها ، وأن الفن هو أحد وسائل ارتقاء الشعوب ، متمنياً سموه للفنان المغلوث التوفيق.
من جانبه قدم المغلوث الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المحفزة وحرصه على دعمه وتشجيعه في مختلف المحافل.
// انتهى //
14:55ت م
0150