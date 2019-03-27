الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الفنان التشكيلي أحمد المغلوث.واطلع سموه على أبرز أعمال الفنان المغلوث ، منوها سموه بأن الفن التشكيلي هو جزء من ثقافات الشعوب ، يوثق منجزاتها ورموزها ، وأن الفن هو أحد وسائل ارتقاء الشعوب ، متمنياً سموه للفنان المغلوث التوفيق.من جانبه قدم المغلوث الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته المحفزة وحرصه على دعمه وتشجيعه في مختلف المحافل.// انتهى //14:55ت م0150