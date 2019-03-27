لندن 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساستقر سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم جراء تعرض أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تراجع حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية والبيانات الضعيفة.واستقر المعدن الأصفر النفيس في التعاملات الفورية عند 1315.58 دولارًا للأونصة، كما استقر سعر أونصة الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة عند 1314.80 دولارًا للأونصة.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر أونصة الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.42 دولارًا، في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 860.83 دولارًا للأونصة.// انتهى //15:00ت م0152