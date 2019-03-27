الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأبنائهم منسوبي لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي الذين شاركوا زملائهم في مهمة الدفاع عن الوطن في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران.جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم لمقر اللواء بخشم العان وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".وكان في استقبال سمو وزير الحرس الوطني لدى وصوله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، و معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، وقائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي اللواء الركن محمد بن فوزان العتيبي حيث عُزف السلام الملكي، ثم صافح سموه أركانات اللواء وقادة الكتائب.عقب ذلك استمع سموه إلى إيجاز عن مهام وواجبات اللواء خلال الفترة التي تشرف فيها بالدفاع عن حدود الوطن الغالية ثم استقل سموه عربة مكشوفة استعرض فيها وحدات اللواء وتشيكلاته المختلفة.بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد اللواء كلمة رحب فيها بسمو الأمير عبدالله بن بندر مشيراً إلى أن منسوبي اللواء كان لهم شرف المشاركة مع زملائهم في مهمة الدفاع عن هذا الوطن الغالي وأنهم في أتم الجاهزية والاستعداد للعودة والدفاع عن الدين ثم الملك والوطن .ثم قلد الأمير عبدالله بن بندر عدداً من ضباط وأفراد اللواء نوطي الشرف والمعركة نظير ماقدموه من تضحيات للذود عن حياض الوطن ومقدساته ومقدراته.وفي ختام الزيارة قُدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //15:01ت م0154