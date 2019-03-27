أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستفقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ،اليوم، العديد من المشروعات بالمحافظة من أبرزها مشروع" برج المياه" .واستمع ابن مشيط إلى شرح من مدير فرع المياه بالمحافظة المهندس محمد صالح آل حلاص وممثل الشركة المنفذة للمشروع عبدالله القرعاوي ، عن تفاصيل المشروع ومواعيد الانتهاء منه بشكل كامل.وأوضح محافظ خميس مشيط أن متابعة وتفقد جميع المشروعات في المحافظة تأتي وفق لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الذي يتابع جميع المشروعات بشكل يومي ،مشيرا إلى أن برج المياه بمحافظة خميس مشيط معلم حضاري شارف على الانتهاء،حيث سيتم استكماله بالقبة الزجاجية بالتعاون مع أحد المستثمرين .وأبان ابن مشيط أنه تم الاستعانة بشركات عالمية لبناء هذا المعلم الحضاري الذي يحتوي على مطعم دوار ومقهى مطل على المحافظة ، مؤكدا أن مشروع المياه الذي يعدّ الأساس في المشروع قد بدأ فعليا في العمل من خلال ضخ المياه لعدد من أحياء محافظة خميس مشيط .// انتهى //15:03ت م0155