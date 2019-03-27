تبوك 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسبادر وفد من جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمنطقة تبوك أمس, يتقدمهم أمين عام الجمعية الدكتور عبدالله بدوي الشريف وأعضاء من اللجان التطوعية بالمنطقة, بزيارة للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بتبوك، بهدف تجديد الأمل وروح التفاؤل لدى المرضى المنومين.وأوضح الدكتور الشريف, أن هذه الزيارة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية للجمعية وذلك للتواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع , حيث بادر الوفد بزيارة لأقسام المستشفى الرجالية والنسائية والأطفال , وتم وتوزيع باقات الورود والهدايا على المرضى والاطمئنان عليهم، سألين الله عز وجل لهم الشفاء العاجل.وأكد " الشريف " على ضرورة الاستمرار في مثل هذه المبادرات الكريمة التي تغرس الفرحة والألفة في قلوب المرضى وأسرهم وتنمي القيم المجتمعية, مشيراً إلى أن الوفد التقى خلال الزيارة بمدير المستشفى فهد بن محمد العنزي.من جهته أعرب مدير مستشفى الملك خالد بتبوك عن شكره وامتنانه لأمين الجمعية وما تقوم به الجمعية من أعمال إنسانية وخيرية لأبناء المنطقة، مبيناً أن الزيارة لاقت استحسان الجميع، وأثرت بشكل إيجابي على نفوس المرضى.// انتهى //15:03ت م0156