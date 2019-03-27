الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسانطلقت مساء أمس الثلاثاء في متنزه الملك عبدالله البيئي فعاليات "ليالي ثقافية"، التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة، بمدينة الأحساء ضمن فعاليات موسم الشرقية، بحضور أمين الأحساء رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات "موسم الشرقية" المهندس عادل بن محمد الملحم.وشملت الفعاليات في يومها الأول، عرض مسرحية "ترانزيت" وهي من تأليف عبدالعزيز بو سهيل وفكرة وإخراج محمد الحمد، وشارك فيها كل من عبدالله التركي وعبدالرحمن المزيعل وعبدالله الفهيد وعبدالعزيز بو سهيل وحسن الحرز وإبراهيم الجنوبي وشهاب الشهاب وجعفر السلمان.وتحدثت المسرحية عن عزم أسرة بسيطة السفر للمرة الأولى، فعرضتهم تلك المغامرة لإشكالات ومخاطر كبيرة نتيجة قلة الخبرة في التعامل مع الظروف، مقدمين من خلال العرض رسائل للجمهور، وبخاصة من لا يعرف قوانين البلدان التي يسافر إليها أو لا يحترمها، وما قد يترتب على ذاك من مواقف هو في غنى عنها، فضلاً عن تسببها بتشويه سمعته وسمعة بلده.وشهدت الفعاليات تقديم أوبريت "الإحساء بعيون عربية"، حيث يجسد الأوبريت عدد من الشخصيات التاريخية المعروفة، من بينها، الرحّالة ابن بطوطة، والشاعر والسفير الدكتور غازي القصيبي، والدكتور إحسان عباس، وهو من تأليف سلطان النوه، وقام بإخراجه علي الغوينم.وشملت الفعاليات التي حضرها جمهور غفير، إقامة لقاء "رموز ثقافية"، وحفلا غنائيا للفنان عادل الخميس، وعرض فيلم "قاري"، وعروضا موسيقية لفرقة ألماس، إضافة لمنصات ثقافية ومعرض الفنون البصرية، وإقامة 7 ورش تدريبية عن التمثيل السينمائي وصناعة العرائس وأساسيات النحت وفن الديكوباج وكتابة القصة وهندسة الكلمة وأخيرا ورشة الإيقاع الخليجي.وتهدف "ليالي ثقافية" إلى إبراز الجانب الثقافي والتراثي العريق للمنطقة، كما تسعى لتنمية مهارات وقدرات الزوار في المجالات الثقافية المختلفة، إضافة إلى تقديم المتعة لهم.// انتهى //15:10ت م0157