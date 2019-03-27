الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان أفلام السعودية في نسخته الخامسة والذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالدمام؛ بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي"إثراء".وأعلنت لجان التحكيم أسماء المشاركات الفائزة بجوائز المهرجان" النخيل الذهبية" إضافة إلى الجوائز المالية، ففي مسابقة الأفلام الروائية، حصل فيلم"المسافة صفر" لـ عبدالعزيز الشلاحي على أفضل فيلم روائي، وفيلم"صلة" لحسام الحلوة على أفضل إخراج، فيما حصلت زارا البلوشي على أفضل ممثلة لفيلم" ستارة"، وأسامة القس على أفضل ممثل من فيلم" أغنية البجعة"، في حين حصل فيلم "ولد سدرة" لضياء يوسف على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، حصل فيلم "الكهف" لـ عبدالرحمن صندقجي على أفضل فيلم، و"مهلائيل" لمعاذ العوفي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، و"محارث" لـ أحمد عيد على أفضل تصوير سينمائي، و"أبوناصر" لـ حسن الجيراني على أفضل موضوع، و"أسود" لـ محمد الصفار على أفضل تصميم إنتاج.أما في مسابقة أفلام الطلبة، حاز فيلم "حرق" لـ علي الحسين على أفضل فيلم وأفضل إخراج، وفيلم" سعدية سابت سلطان" لجواهر العامري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل راشد الورثان من فيلم "حرق"، و"أنا الموت" لـ ناصر حماد، على أفضل سيناريو منفذ.وفي مجال مسابقة السيناريو الغير منفذ، حصل فيلم" ثلاثة صفر" لـ البندري البقمي على أفضل سيناريو أول، و"كاتب إلى الأبد" لعبدالعزيز العيسى على أفضل سيناريو ثاني، و"الغزالة والسنجاب" لحوراء الدهان على أفضل سيناريو ثالث.أما مسابقة جوائز المهرجان، حصل فيلم"مهلائيل" لمعاذ العوفي، على أفضل فيلم عن مدينة سعودية، و"رد فلفت" لعبدالعزيز التويجري، على أفضل بوستر.وشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية كل من: الروائي عبده خال، والصحفي والناقد السينمائي محمد رضا، والمنتج والكاتب محمد حفظي، وفي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية شارك الأكاديمي المختص في جماليات الشاشة الدكتور مسفر الموسى، والسيناريست والناقد العماني سماء عيسى، والمخرج والمنتج الكويتي عبدالله بوشهري، فيما شارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة: الروائي الدكتور مبارك الخالدي، والممثل والمخرج البحريني جمعان الرويعي، والممثلة والباحثة فاطمة البنوي، وفي لجنة تحكيم مسابقة السيناريو لجنة كل من الروائية أميمة الخميس، والكاتب والممثل نواف الشبيلي، والكاتب والسيناريست الإماراتي أحمد سالمين.وقد بلغت عدد الندوات التي أقيمت خلال فعاليات المهرجان 7 ندوات، فيما الورش 10، والمدربين والمتدربين 161، والتدريب 3404 ساعات، فيما بلغت عدد الأفلام المسجلة 154، والمتأهلة 57، وعروض الأفلام 41، وساعات العرض 23 ساعة ونصف، والأفلام التي تعرض لأول مرة 22، والمخرجين والمخرجات 54، أما أفلام الخليج التي استضافها المهرجان بلغت 19 فيلما، فيما بلغ عدد الأفلام التي عرضها المهرجان بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي 25 فيلما، كما بلغ عدد السيناريوهات المسجلة 186، والمتأهلة 89، والكتّاب والكاتبات 89.فيما بلغت الكتب المعرفية التي أصدرها خمسة كتب، هي:"لطفي زيني.. تحفة الفن السعودي" و"سينمائيات سعودية" و"روبرت دي نيرو وصدمة التحول" وغيرها، في حين استضاف المهرجان خلال فعالياته مجموعة من الفنانين.وأوضح مدير المهرجان الشاعر أحمد الملا، أن المهرجان شهد خلال فعالياته الذي انطلق الخميس الماضي نحو 80 برنامجا متنوعا، معربا عن سعادته بما حظي فيه المهرجان من اهتمام ومشاركة وتفاعل، وحوار وتبادل الخبرات بين نخبة مبدعة من شتى أنحاء العالم.// انتهى //15:10ت م0158