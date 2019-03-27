الطوال 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسكرمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال أمس الاول، الفائزين في مسابقة ” الأصوات الندية”، التي نظمتها الجمعية ضمن فعالياتها وبرامجها للعناية بكتاب الله وبحفاظه وفقاً لخطتها السنوية للعام الحالي.وأوضح نائب رئيس الجمعية حسين بن يحيى عواف، أن المسابقة السنوية تهدف إلى اكتشاف الأصوات الندية والمواهب الفذة في قراءة وتلاوة القرآن الكريم في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، حيث تم هذا العام تكريم أحد عشر فائزاً من الحلقات القرآنية ترشحوا للتصفيات النهائية.وأثنى على الأداء الرائع الذي قدمه الطلاب وحرصهم على التعلق بكتاب الله وتلاوته و تدبر معانية، وعلى جهود اللجنة منذ بدء التصفيات حتى الوصول إلى ختام المسابقة، حاثاً في الوقت نفسه حفاظ كتاب الله تعالى على إبتغاء الأجر من خلال حفظهم لينفعوا أنفسهم وأهلهم في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا لبنة صالحة يسهمون في رقي ورفعة وطنهم.// انتهى //15:12ت م0160