أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسشرعت أمانة منطقة عسير في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لبعض المخططات في مدينة أبها.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن من أبرز تلك المشروعات مشروعات تهيئة مخطط 325 بجميع مراحله الـ 6 والوقع في مدينة سلطان بأبها وذلك بتكلفة عشرة ملايين ريال، حيث ستشمل الأعمال عدداً من الطرق الرئيسيّة والفرعية وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 18%.وأشار الحميدي إلى أن أمانة عسير تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والتنموية في أبها، التي تأتي استكمالاً لمشروعات سابقة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء.// انتهى //15:13ت م0162