أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسبين دهشة وانبهار الباحث الفرنسي الشهير في الفنون تيري موجيه بعراقة فن "القط العسيري"، واكتشاف إحدى التشكيليات السعوديات لرموز فنية عصرية احتواها أحد أعمال "القط" بمنزل في قرية بمنطقة عسير ، دار نقاش واسع بين المشاركين في ندوة نظمها فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس تحت عنوان" مقاربات نقدية في فن القط العسيري" تركزت حول دلالات هذا الفن ،الذي تحول من فن تزيين الجدران الداخلية للمنازل إلى أحد أشهر الفنون العالمية بعد تسجيله في عام 2017 ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير الماديبمنظمة "اليونسكو".وكان موجيه قد درس فن "القط" فترة إقامته في المملكة قبل أكثر من 20 عاما وألف كتابا عنونه " الجزيرة العربية .. حديقة الرسامين " ، صدرته مترجما مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.وشارك في الندوة التي أقيمت على مسرح الجمعية بقرية المفتاحة التشكيلية الباحث الدكتور سلطان الزيلعي والفنانة التشكيلية سهام جبران ، وأدارتها رئيسة اللجنة النسائية بفنون أبها أريج حمدي .بدأ الزيلعي حديثه بتحليل للعناصر الجمالية في فن القط ، مؤكدا أهمية وجود بحث علمي في مجال الأنثروبولوجيا ( دراسة البشر وسلوك الإنسان) لفك رموز فن القط بشكل صحيح .وأبان أن هناك تشابه كبير بين هذا الفن وبعض فنون تزيين المنازل في دول أخرى مثل ليبيا ، متسائلا : هل هذا يدل على هجرات بشرية من جنوب الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا نقلت هذا الفن ؟.وتحدث الدكتور سلطان عن توظيف فن "القط" في الأعمال الفنية الحديثة، مطلقا على هذه المدرسة بـ"الفن التشكيلي الشعبي" نظرا لأنه يستمد رموزه وخطوطه الفنية من رموز ودلالات شعبية .بدروها أشارت التشكيلية سهام جبران إلى أن هناك تطور حصل لدى رسامات القط قديما حيث تأثرن بتطور الحياة ووجود مخترعات عصرية كوسائل النقل الحديثة ، مستشهدة بصور من أحد البيوت القديمة التي تحوي رسومات قط تجمع بين الرموز القديمة للقط مثل "المثلث" و" السعفة" مع رموز حديثة كالسيارة . وطرحت تساؤلا : هل هذا يدل على أن الهوية الفنية للقط متغيرة عبر العصور ؟وهو التساؤل الذي رد عليه عدد من الفنانين الحاضرين بالنفي ، معتبرين هذا النموذج "حالة نادرة جدا" ولا يمكن تعميمها، ومؤكدين أن رموز وهوية فن القط العسيري عريقة ومتوارثة عبر الأجيال ، وأن لكل خط أو رمز دلالة فنية واجتماعية معينة، حيث عرف بثبات رموزه في كل مراحله وهي "البنات" و" الأرياش" و" المحاريب" و" الركون" و" البلسنة" و" الأمشاط" و"التعذيق" و" سنكرولي" و" المثالث والمخامس" و" الكف" و" الشبكة"وشهدت الأمسية عدة مداخلات من أبرزها حديث لإحدى الممارسات لفن القط بشكله التقليدي في المنازل وهي عزيزة عسيري التي سردت تجربتها في هذا المجال مبينة أنها لا تستخدم أي مكونات أو ألوان حديثة بل تركز على العناصر التقليدية مثل شعر الماعز والألوان المستخلصة من مساحيق الأحجار الكلسية أو من الطين الملون أومن بعض النباتات والثمار.وفي ختام الأمسية أكد مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي حرص الجمعية على تنظيم فعاليات تناقش وتحلل جميع جوانب ومظاهر الثقافة والفنون في المملكة بشكل عام وعسير بشكل خاص ، وستواصل تنظيم فعاليات لفنون أخرى.// انتهى //15:15ت م0164