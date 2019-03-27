الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا السفير المهندس وليد الخريجي، في مكتبه اليوم، عميد السلك الدبلوماسي في تركيا السفير الليبي لدى أنقرة عبدالرزاق مختار عبدالقادر، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ذات الدولة، السفير السوداني لدى أنقرة يوسف أحمد الطيب الكردفاني.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:12ت م0209