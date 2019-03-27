المدينة المنورة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسافتتح عميد كلية العلوم الدكتور جمال المرعشي يوم امس، فعاليات" الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا " الذي نظمته الكلية، بمشاركة أكثر من 60 طالب وطالبة من الدراسات العليا بكلية العلوم.وأكد الدكتور المرعشي خلال كلمة في بداية انطلاق فعاليات الملتقى، أهمية تطوير مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، مبينا أن هذه الملتقيات تزيد من صقل مواهب الطلبة بحثيا، وفرصة عملية للطلبة لعرض ملخصاتهم العلمية والنتائج التى توصلوا إليها ، واطلاع المتخصصين عليها، ومشاركة المهتمين هذه النتائج ،كما أن الملتقيات تطور قدرات ومهارات طلبة الدراسات العليا، خاصة أن من أهداف جامعة طيبة الجودة والرقي في الأبحاث العلمية، وأن أن فكرة إقامة هذا الملتقى لمواكبة وتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور جمال المرعشي أن الهدف من هذا الملتقى هو بث روح التنافسية والتميز بين طلابها وطالباتها، واطلاع المجتمع العلمي والمحلي على اهتمامات الكلية العلمية والبحثية التي تشاركها مع طلابها وطالباتها. مضياف بأن أبحاث الطلبة شملت علوم الأحياء، وعلوم الكيمياء، وعلوم الفيزياء، وعلوم الرياضيات.واعتبر الدكتور المرعشي أن الملتقى بداية الانطلاق نحو التميز البحثي والإبداعي، وسيكون ميدانا للتنافس بين الباحثين من الطلاب والطالبات في المناقشات العلمية وممارسة فعلية لعرض نتائج أبحاثهم والإجابة على الأسئلة حول موضوع وأهمية البحث، كما أنها ستكتسبهم مهارات إلقاء الأبحاث في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية.‪// انتهى //‬16:14ت م0210