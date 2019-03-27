السيح 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج حمد بن فهد الحنايا بمناسبة تعيينه مديراً للمكتب .في بداية اللقاء رحب الماضي بمدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج متمنياً له التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.من جانبه أعرب الحنايا عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //16:15ت م0211