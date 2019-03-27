الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسرأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في الرياض اليوم , اجتماع مجلس إدارة المدينة بدورته السابعة بحضور معالي رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية.واستُهل الإجتماع بكلمة ترحيبية لمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المدينة المهندس خالد الفالح، ثم قدم معالي الدكتور السلطان تقريراً موجزاً عن سير الاعمال بالمدينة، إستعرض من خلاله متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات إجتماع مجلس الإدارة في دورته السابقة، حيث جرى مناقشة مذكرة الموافقة على سياسات وقواعد الملكية الفكرية والتعاقد مع الجهات العلمية والبحثية، والموافقة على التقرير السنوي لعام 2018م، والموافقة على الحساب الختامي لعام سابق، وكذلك الإطلاع على بنود جدول اعمال الإجتماع الذي تضمن مناقشة حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في الأداء خلال المرحلة القادمة، ومنها بنود الميزانية المعتمدة لعام 1440 - 1441هـ وما تتضمنه من مشاريع وبرامج جديدة، وكذلك مشروع ميزانية المدينة للعام القادم وما تحتويه من بنود تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن التي تنص عليها أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.وفي ختام أعمال الإجتماع، أبدى معالي الوزير الفالح، نيابة عن المجلس شكره وتقديره لأعضاء المجلس على ما يقدمونه من مشاركة فاعلة، وكذلك إدارة المدينة على جهودها الملموسة في التنسيق والمتابعة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.// انتهى //16:17ت م0212