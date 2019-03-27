الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسيلتقي غداً الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر السعودي مع نظيره نادي الكويت الكويتي ، في ختام مباريات دور المجموعات الرئيسي من البطولة الآسيوية الـ 21 للأندية أبطال الدوري ، المقامة على صالة نادي الكويت الكويتي.ويبحث فريق مضر عن تحقيق الفوز وكسب أحد بطاقتي التأهل عن المجموعة للدور نصف النهائي ، حيث يحتل مضر المركز الثاني لمجموعته الأولى في دور المجموعات الرئيسي برصيد نقطتين ، وعلى الطرف الآخر فيتصدر الكويت الكويتي ترتيب أندية المجوعة بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط .وفي اللقاء الآخر الذي سيقام ذات اليوم ضمن نفس المجموعة ، سيواجه الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثالث بنقطتين نظيره الجيش السوري صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط .// انتهى //16:20ت م0213