رياضي / البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد : مضر يبحث عن التأهل لنصف النهائي أمام الكويت الكويتي
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
يلتقي غداً الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر السعودي مع نظيره نادي الكويت الكويتي ، في ختام مباريات دور المجموعات الرئيسي من البطولة الآسيوية الـ 21 للأندية أبطال الدوري ، المقامة على صالة نادي الكويت الكويتي.
ويبحث فريق مضر عن تحقيق الفوز وكسب أحد بطاقتي التأهل عن المجموعة للدور نصف النهائي ، حيث يحتل مضر المركز الثاني لمجموعته الأولى في دور المجموعات الرئيسي برصيد نقطتين ، وعلى الطرف الآخر فيتصدر الكويت الكويتي ترتيب أندية المجوعة بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط .
وفي اللقاء الآخر الذي سيقام ذات اليوم ضمن نفس المجموعة ، سيواجه الشارقة الإماراتي صاحب المركز الثالث بنقطتين نظيره الجيش السوري صاحب المركز الرابع والأخير بدون نقاط .
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16:20ت م
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