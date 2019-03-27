الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسقامت لجنة التحكيم برئاسة نائب الأمين العام لجائزة التميز رائد الغفيلي بتحكيم مشاركات الجائزة في دورتها السابعة لعام 1440هـ ، حيث شارك فيها أكثر من 96 مشاركاً ومشاركة ، تنوعت أعمالهم ما بين أعمال فردية (يكون فيها مشارك واحد)، وأعمال جماعية (يكون فيها أكثر من مشارك) ، من كافة مناطق المملكة، وبلغ عدد المحكمين 10 محكمين من الذكور والإناث، قاموا بمتابعة دقيقة لملفات وأعمال المشاركين والمشاركات وتحكيمها وفقاً لمعايير وشروط الجائزة.وبلغ عدد الأعمال الفائزة 15 عملاً انطبقت عليها الشروط والمعايير، فيما رأت اللجنة حجب المركز الأول لعدم انطباق الشروط على المشاركات.وأكد الغفيلي أهمية التحفيز للميدان التعليمي، وتشجيع المتميزين لتقديم الأفضل، مقدماً شكره للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ولجنة التحكيم على جهودها المبذولة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمد حكمي أن المشاركات في هذه الدورة تنوعت، وشملت ‏ألعاب تعليمية ومواقع إلكترونية متخصصة في التوعية، وتطبيقات وبرامج متنوعة، وأبحاث وكتب واستراتيجيات حديثة، ووسائل ومقاطع توعوية، ومجالات وطرق تدريس حديثة، ‏إضافة إلى عدد من المبادرات المبتكرة والجديدة.وأشار حكمي إلى أن نتيجة الإعلان عن الأعمال الفائزة وأسماء الفائزين في جائزة التميز لصعوبات التعلم في دورتها السابعة لعام 1440هـ ستعلن على حسابات الجمعية، متمنياً التوفيق للجميع وحظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في هذه الدورة، مشيداً بجهود العاملين في لجنة التحكيم في الجانبين (ذكور/إناث)، مؤكداً أن ميدان صعوبات التعلم يزخر بنماذج ناجحة متميزة في شتى المجالات وكافة الأصعدة.// انتهى //16:23ت م0214