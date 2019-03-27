الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بـ 5 مباريات تجمع الفيحاء والباطن ، والتعاون والوحدة ، والحزم مع الفتح ، والاتفاق والقادسية ، والأهلي مع الرائد.ويحل الباطن صاحب المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة ضيفًا على الفيحاء صاحب المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة ، وستقام هذه المباراة على مدينة المجمعة الرياضية ، فيما يستضيف فريق التعاون نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ، وسيدخل التعاون المباراة ولديه 43 نقطة في المركز الرابع ، فيما جمع الوحدة 36 نقطة يحتل بهم المركز السادس.ويواجه الحزم الفتح على ملعب الأول بالرس ، وسيدخل الحزم المباراة برصيد 24 نقطة في المركز الثاني عشر ، فيما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 33 نقطة ، وعلى استاد الأمير محمد بن فهد ، يحل القادسية ضيفًا على الاتفاق ، حيث يملك القادسية 24 نقطة في المركز الحادي عشر ، فيما يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 29 نقطة.ويواجه الرائد الأهلي في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الـ25 بمباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ، ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 40 نقطة ، فيما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 28 نقطة.// انتهى //16:26ت م0215