إسلام آباد 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.66% أي ما يعادل 635 نقطة، وأقفل عند مستوى 38965 نقطة.وبلغ حجم التداول 91758090 سهماً نفذت في 331 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 246 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 65 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.واستحوذت أسهم شركات الاسمنت والتقنية والاتصالات والبنوك التجارية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:31ت م0216