الجزائر 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسدمر الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظتي بومرداس وعين الدفلى وسط وشمال البلاد .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر مشتركة للجيش والأمن أوقفت 23 مهرباً في عمليات متفرقة بمدينة تمنراست وصادرت منهم ثمانية أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقة ضغط .وأشار البيان من جهة أخرى، إلى إيقاف 14 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينة جانت .// انتهى //16:31ت م0217