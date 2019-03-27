إسلام آباد 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأعربت باكستان عن رفضها التام واستنكارها لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن القرار الأمريكي يتعارض بشكل صريح مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم ( 497 ) لعام 1981م.وحذرت من أن القرار الأمريكي ستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.وأضاف البيان أن باكستان دعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراك خطورة الوضع واتخاذ خطوات جادة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد.// انتهى //16:33ت م0218