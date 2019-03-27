الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستفقد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم عددا من مشاريع الطرق في محافظة القنفذة، وذلك ضمن زيارات مسؤولي الوزارة الميدانية للمشاريع في المناطق للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز فيها، لتحقيق اهداف رؤية الوزارة في إيجاد شبكة طرق متطورة تساهم في تسهيل تنقلات السكان وتنمية المناطق، وربط المملكة بالعالم الخارجي لتكون مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وفق رؤية المملكة 2030.ووقف معاليه خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي على طريق جدة – جازان الذي تم تحويله إلى طريق سريع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 237 كلم بدءا من تقاطع المعارض، حيث أصبح الطريق بأربع حارات بطول 45 كلم حتى تقاطع مكة المكرمة.وتم استكمال المشروع لتحويل الطريق ليكون بثلاث حارات بطول 192 كلم بدءا من تقاطع مكة المكرمة، وتم خلال هذه المراحل تنفيذ 10 تقاطعات علوية بالإضافة الى معبر جمال، وجار تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 50 كلم حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 66%.ويعد استكمال مشروع طريق جدة – جازان من بين 7 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها في محافظتي القنفذة والليث بطول يزيد على 95 كلم وتكلفة تتجاوز 613 مليون ريال، حيث اشتملت أيضا على مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة مكة المكرمة (المجموعة الثامنة والعشرون) والذي يشمل طريق الرهطة بطول يزيد 3 كلم واستكمال طريق ربوع العين – دثن بطول يزيد على 1 كلم، وذلك بتكلفة تزيد على 38 مليون ريال ونسبة إنجاز تتجاوز 92%.ومن بين حزمة المشاريع المنفذة في المحافظتين مؤخرا استكمال بعض الطرق بالمنطقة (المجموعة الخامسة عشر) والتي تزيد تكلفتها على 54.6 مليون ريال، والمتضمنة استكمال طريق أم حطب بطول يتجاوز 18 كلم، واستكمال طريق غميقة / بجالة/ جمعة بني هلال بطول يتجاوز 1 كلم.وتشمل المشاريع المنتهية كذلك في المحافظتين مشروع استكمال بعض الطرق بالمنطقة (المجموعة الثانية والعشرون) والذي قاربت تكلفته على 48 مليون ريال، حيث اشتمل على استكمال طريق الفائجة – سبت الجارة (جسور وحمايات)، إضافة إلى استكمال طريق سوق العين وقرى بني ذبيان وصل الطريق إلى قرية الحبي ببني ذبيان بطول 60 م مع عبارة صندوقية 10 فتحات (3×3)م.// يتبع //16:36ت م0220

وانتهت وزارة النقل أيضا من مشروع الطرق الزراعية (المجموعة السادسة) والبالغ تكلفته 95 مليون ريال، والمتضمن طريق بني يزيد – الرياحين – الغميات بطول 13 كلم، إلى جانب طريق الفاجة – سبت الجارة بطول 46 كلم، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ مبنى فرع إدارة الطرق والنقل بمحافظة القنفذة والذي قاربت قيمة تكلفته من 8 ملايين ريال.وبالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي القنفذة والليث والتي قاربت قيمة تكلفتها من 452 مليون ريال وبطول 162 كلم، فتحتوي على استكمالات بعض الطرق بالمنطقة (المجموعة الخامسة والعشرون) والتي تتضمن استكمال طريق آتانا – الفحو بطول يزيد على 13 كلم، إضافة إلى استكمال طريق بني يزيد – الرياحين – الغمايات – بطول يزيد على 5 كلم، واستكمال طريق كساب – الفحو عبر الغلق بطول 4.5 كلم، وذلك بتكلفة تزيد على 108 ملايين ريال.ويضاف للمشاريع الجاري تنفيذها استكمالات بعض الطرق بالمنطقة (المجموعة التاسعة) التي تشمل استكمال طريق كساب – الفحو بطول 5.2 كلم وطريق أتانا – الفحو بطول يقارب من 9 كلم، إضافة إلى استكمال طريق فرعة بني سهيم بطول يزيد على 5.6 كلم، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 99%.ويجري العمل أيضا على تنفيذ مشروع ازدواج طريق المخواة – المجاردة – محايل (الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة) بطول 5 كلم وتكلفة تتجاوز 60 مليون ريال، ومشروع استكمال ازدواج طريق المخواة – المجاردة بالمنطقة بطول 14 كلم وتكلفة تتجاوز 89 مليون ريال، بالإضافة إلى الأعمال المتبقية لمشروع الطرق الزراعية بالمنطقة (المجموعة الثالثة عشر) بأكثر من 23 مليون ريال، والذي يشمل طرق قبيلة عمارة بالقرن بالقنفذة بطول يقارب من 39 كلم والمستنقع بطول يقارب أيضا من 8 كلم، فضلا عن مشروع الطرق القصيرة بالمنطقة (المجموعة الخامسة) والذي يضمن طريق قرية غريب وطلعة ناخس بطول يزيد على 2.5 كلم وطريق الكر بطول يزيد على 1 كلم.وحول الأعمال التي تم تنفيذها لرفع مستوى السلامة المرورية فقد تم إضافة طبقة سطح اسفلتية سماكة 5 سم في المواقع المتضررة على طريق القنفذة سبت الجارة، فيما اشتملت الأعمال الوقائية على صيانة جسور القنفذة سبت الجارة، وتنفيذ أعمال كشط وسفلتة على طريق جدة – جازان، إضافة إلى ازالة واعادة إنشاء جسر 775 الموجود على طريق جدة -جازان.// انتهى //16:36ت م0221