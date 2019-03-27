مكة المكرمة في 19 رجب 1440 ه الموافق 26 مارس 2019 م واسيناقش المؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات بجامعة أم القرى خمسة محاور رئيسة في ختام أعماله يوم غدِ الخميس عبر خمس ورش عمل متزامنة يتناول فيها المشاركون "التدريس وفق منحى STEM " و"البحوث الإجرائية في تعليم الرياضيات" إلى جانب محور "محاكاة بناء الاختبارات الدولية" وكذلك "الألعاب التقنية وتعليم الرياضيات" علاوة على "استراتيجيات التدريس الفعال".وكان 70 باحثا ومتخصصا شاركوا في المؤتمر من داخل وخارج المملكة، ناقشوا على مدى يومين 53 ورقة علمية طرحت للبحث والنقاش شملت مجالات تعليم الرياضيات والعلوم الرياضية من خلال عشر جلسات علمية شهدت حضورا متميزا من قبل المسؤولين والمهتمين بهذا المجال لاسيما معلمي الرياضيات بالمنطقة.// انتهى //16:39ت م0222